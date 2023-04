Sur RFI, l’homme politique gabonais Bertrand Zibi Abeghe se déclare candidat à la présidentielle

Bertrand Zibi Abeghe et ses avocats, le 2 juillet 2019, au tribunal de Première instance de Libreville lors de son procès au Gabon. © RFI/Yves-Laurent Goma

L’ancien député du parti présidentiel PDG a finalement sauté le pas et se lance dans la course à la présidence. Il avait démissionné avec fracas devant le chef de l’État, Ali Bongo, en 2016 pour rejoindre l’opposition menée par Jean Ping avant d'être arrêté en pleine crise post-électorale et condamné à six ans de prison pour violences, voies de faits et détention d’armes. Libéré le 13 septembre 2022, l’ex-élu avait retrouvé sa liberté de ton après plusieurs mois à voyager et consulter, entre le Gabon et l'étranger.