Tchad: les 380 combattants du Fact graciés par la transition ont été libérés

Des rebelles tchadiens du Fact écoutent le discours du ministre de la Justice Mahamat Ahmat Alhabo lors d'une cérémonie pour leur grâce à la prison de Klessoum, près de Ndjamena, le 5 avril 2023. © Denis Sassou Gueipeur / AFP

Au Tchad, 380 combattants du Fact (Front pour l'alternance et la concorde au Tchad), condamnés à la perpétuité le 21 mars dernier et graciés il y a une dizaine de jours par le président de transition, ont été libérés mercredi 5 avril au matin. Selon le porte-parole du gouvernement, il s’agit d’un signe que Mahamat Idriss Déby veut agir pour la paix et la réconciliation définitive du Tchad.