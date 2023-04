Reportage

Tunisie: abandonnées ou violentées, les mères migrantes subissent une précarité extrême

Une mère migrante subsaharienne dans un hébergement à Sfax, en Tunisie. © Lilia Blaise / AFP

Dans la ville tunisienne de Sfax, les mères célibataires subsahariennes sont souvent les plus exposées à la précarité. Certaines de ces migrantes ont perdu leur conjoint dans un naufrage, d’autres sont tombées enceintes après des viols lors de leur périple. Elles se retrouvent le plus souvent avec des enfants à charge, sans pouvoir travailler ou rentrer dans leur pays d’origine par honte et peur d’être une charge pour leur famille. Les ONG comme Terre d’asile et Médecins du monde tentent de leur porter assistance.