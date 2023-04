Éthiopie: le nouveau gouvernement civil de transition a pris ses fonctions dans le Tigré

En Éthiopie, c'était une étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria, le nouveau gouvernement civil de transition a pris officiellement ses fonctions mercredi à Mekele, capitale du Tigré. Le nouveau président, Getachew Reda, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés de vice-présidents et d'un cabinet de 26 membres.

Publicité Lire la suite

Le nouveau chef de l'exécutif régional intérimaire du Tigré, c'est donc Getachew Reda. C'était attendu : il prend la succession de celui à qui il servait de principal conseiller politique, Debretsion Gebremichael, au pouvoir dans la région depuis 2018.

► À lire aussi: Éthiopie: qui est Getachew Reda, nouveau chef du gouvernement civil intérimaire du Tigré

Il a, à ses côtés, neuf vice-présidents, la plupart issus du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), comme lui, ou bien des Forces de défense du Tigré ou d'une mouvance d'« universitaires ». Son numéro 2 est le chef militaire Tadesse Worede, en charge de « la paix et la sécurité » et son numéro 3, le général Tsedkan Gebretinsae, le célèbre stratège, désormais en charge de la « démocratisation et de la gouvernance décentralisée ».

Enfin, 17 chefs de bureau et membres du cabinet ont été nommés, dont deux cadres de l'un des partis d'opposition tigréens ayant accepté de se joindre à l'exécutif intérimaire, à l'Eau et l'Énergie et aux Transports.

Le précédent gouvernement régional n'était pas reconnu par le gouvernement fédéral. Il était en effet issu d'élections organisées en 2020 dans le Tigré, juste avant le début de la guerre, alors que le scrutin avait été reporté partout ailleurs dans la fédération en raison de la pandémie de Covid-19.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne