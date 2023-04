Gabon: la révision de la Constitution actée par le Parlement réuni en Congrès

Le président gabonais Ali Bongo d'adresse aux députés de son pays au Parlement, en juin 2021. (image d'illustration) AFP - WEYL LAURENT

Les députés et sénateurs réunis en Congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle Constitution révisée. Cette révision intervient suite à la tenue en février dernier d’une concertation politique entre la majorité et l’opposition. Le Parlement est allé très vite, car les nouvelles dispositions de la Constitution seront appliquées lors des élections générales (présidentielle, législatives et locales) prévues avant la fin d’année.