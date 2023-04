Maroc: le procès en appel pour le viol d'une fillette de 11 ans reporté

La première audience du procès en appel pour l’affaire de la petite fille violée par trois hommes lorsqu’elle avait 11 ans dans un village entre Rabat et Meknes devait débuter jeudi, mais elle est renvoyée au 13 avril prochain. Cela, à la demande collective des avocats de la plaignante.

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

C’est pour entendre une témoin clé dans l’affaire que le procureur général a décidé de reporter le procès à la semaine prochaine. Me Chaoui, présidente de l'Association marocaine des droits des victimes, est l’une des avocates de la plaignante. « Le dossier a été reporté aujourd'hui pour la convocation de la témoin, qui faisait la garde pendant qu'elle [la plaignante] était violée. »

Cette témoin est la cousine d’un des accusés. Mineure, elle aussi, elle doit être accompagnée de ses parents pour être entendue. Ce qui explique ce report d’une semaine.

La plaignante était jeudi accompagnée de sa grand-mère ainsi que de son père. Ce dernier, devant la mobilisation autour de l’affaire de sa fille, se dit rassuré quant à l’issue de ce procès en appel. « J’ai beaucoup d’espoir. Je crois en la justice de mon pays et je suis sûr que le jugement à venir sera juste. »

Une trentaine d’avocats se sont engagés bénévolement pour défendre la fillette. Me Chaoui expliquent les raisons de cette mobilisation. « C'est une occasion, à travers ce dossier, de dénoncer les manquements et les insuffisances du code pénal concernant les viols et violences sexuelles, surtout concernant les femmes et les enfants. » Le collectif d’avocats a désormais une semaine pour finaliser sa préparation à la reprise du procès.

