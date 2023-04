Comores: une jeune femme accusée d’être l’auteure d’une pyramide de Ponzi

Le Palais de justice de Moroni, aux Comores. © Abdallah Mzembaba/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 2,5 milliards de francs comoriens, c’est le préjudice prétendu d’une affaire de pyramide de Ponzi dont serait auteur Nazra Saïd Hassani, une jeune trentenaire. La pyramide de Ponzi, c'est ce système de montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux investisseurs. Les victimes sont nombreuses et les montants, plus ou moins élevés, varient selon le profil des clients. L'affaire a éclaté quand les victimes se rendant compte de la supercherie ont commencé à réclamer leurs dus.