RDC: les acteurs humanitaires alertent sur une crise dramatique

Le camp de Bulengo près de Goma au Nord-Kivu abrite plus de 100 000 personnes. © Paulina Zidi / RFI

En quelques jours, Médecins sans frontières, Ocha, Oxfam, Care internationale et le Conseil danois pour les réfugiés ont publié des communiqués alarmants pour évoquer la situation dans le pays et plus spécifiquement dans l’Est en proie aux violences des groupes armés, notamment l’offensive du M23, un groupe rebelle soutenu pour le Rwanda voisin selon les Nations unies. Aujourd’hui, dans le pays, près de 10 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire urgente. C’est la plus grande crise de déplacement interne en Afrique pour les ONG.