Sénégal: le général Mbaye Cissé nouveau chef d'état-major des armées

Au Sénégal, du changement à la tête de l’armée. Le général Mbaye Cissé a été nommé jeudi soir 6 avril au poste de chef d’état-major général des armées (CEMGA). Il était jusqu’ici chef d’état-major particulier du président Macky Sall. Il succèdera au général Cheikh Wade à compter du 10 avril.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Ancien enfant de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis, le général Mbaye Cissé est passé par l’École nationale des officiers d’active de Thiès. Il est également diplômé de l’École d’état-major et de commandement de l’Armée de Terre des États-Unis, et breveté de l’École de guerre de Paris, indique l’Agence de presse sénégalaise. Ex-directeur du CHEDS, le Centre des Hautes études de défense et de sécurité, le militaire est aussi décrit comme un « brillant intellectuel ».

Aucune explication officielle n’a été avancée sur ce changement, qui intervient à moins d’un an de l’élection présidentielle, après des tensions politiques ces dernières semaines, et dans un contexte d’instabilité régionale. Nouvelles unités de l’armée, nouveaux équipements… Lors de son discours du 4 avril, fête de l’indépendance, le chef de l’État avait insisté sur la « sécurisation du territoire », « face à la montée des périls ».

Certains observateurs se disent « surpris » du départ annoncé du général Cheikh Wade avant la fin de son commandement. Il est « appelé à d’autres fonctions », indique simplement le communiqué de la présidence.

Le président sénégalais Macky Sall et le général Cheikh Wade passent en revue les troupes lors d'un défilé militaire marquant le jour de l'indépendance du Sénégal à Dakar, Sénégal, le 4 avril 2023.

Le vice-amiral Oumar Wade, précédemment chef d’état-major de la marine nationale, est, lui, nommé nouveau chef d’état-major particulier du président Macky Sall.

