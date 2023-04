Sénégal: quelles ambitions pour Idrissa Seck?

Idrissa Seck sera-t-il candidat à la présidentielle ? © AFP - CARMEN ABD ALI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il s’était fait discret depuis sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck revient à la une de l’actualité politique à moins d’un an de la présidentielle. Ancien opposant, arrivé second lors de l’élection en 2019, le chef du parti Rewmi avait ensuite rallié le camp du président Macky Sall. Va-t-il présenter sa candidature pour 2024 ? Idrissa Seck reste dans le clair-obscur.