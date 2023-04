Cameroun: la Chambre des comptes publie un autre rapport sur le fonds de riposte contre le Covid

Un Camerounais porte un masque devant l'hôpital général de Yaoundé, le 6 mars 2020. AFP - -

RFI

Nouveau et troisième rapport de la Chambre des Comptes du Cameroun sur le « Fonds spécial de lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales». Le texte n'a pas été présenté officiellement, mais il circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il y a deux ans, le premier audit avait dénoncé des manquements « graves » dans la gestion de cette enveloppe de 180 milliards de francs CFA. Cette fois, l'examen de l'exercice de 2021 est moins sévère, mais la Chambre des comptes, chargée de s'assurer du bon usage de l'argent public, formule des recommandations et ouvre une procédure en matière de discipline budgétaire et financière.