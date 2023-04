Fin de cavale pour le violeur en série sud-africain Thabo Bester et sa compagne

Alors qu'il était donné pour mort, Thabo Bester a été arrêté en Tanzanie vendredi 7 avril au soir alors qu'il se dirigeait probablement vers le Kenya, avec sa compagne et complice, la médecin pour célébrités Nandipha Magudumana.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

L'arrestation du couple de criminels met fin à un feuilleton qui a tenu l'Afrique du Sud en haleine et qui met en lumière les défaillances du système pénitentiaire.

À l'image des grands arnaqueurs, Thabo Bester trompait son monde en multipliant les identités factices. Surnommé le violeur de Facebook, il a été condamné à la prison à perpétuité en 2012 pour avoir violé plusieurs femmes à qui il faisait miroiter une carrière de mannequin. Le 3 mai 2022, l'administration pénitentiaire annonce que Thabo Bester est mort dans l'incendie de sa cellule. En réalité, ni la taille du corps, ni l'ADN ne lui correspondent, comme l'a révélé le site d'investigation Ground Up en mars dernier.

Pourtant déclaré mort, le fugitif se réinvente une identité et monte de nouvelles arnaques depuis les beaux quartiers de Johannesburg, avec sa compagne, la médecin pour célébrités Nandipha Magudumana. Mais ses affaires s'effondrent quand sort l'enquête journalistique. La police se lance à ses trousses... jusqu'à son arrestation en Tanzanie où il est interpellé, habillé comme un local et en possession de plusieurs passeports. Sa compagne et un citoyen mozambicain ont également été arrêtés. Ils étaient probablement en route vers le Kenya. Les enquêteurs auront beaucoup de questions à lui poser, à commencer par celle-ci : qui était l'homme retrouvé mort carbonisé dans sa cellule ?

