Gabon: avec la Constitution révisée, le défi d'une candidature unique pour l'opposition

Une électrice dépose son bulletin dans l'urne d'un bureau de vote, à Libreville, lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon (photo d'illustration). REUTERS/Erauds Wilfried Obangome

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Gabon vient de modifier sa Constitution. Le Parlement réuni en Congrès a voté sans surprise à une écrasante majorité, des changements dans 6 articles. Désormais, tous les mandats politiques sont élus pour une durée de 5 ans. Le texte consacre aussi le principe de la non-limitation des mandats. Les élections s’organiseront selon un scrutin à un tour et non plus deux. On note aussi des changements dans le montant des cautions et l’âge d’éligibilité des candidats. Tout cela modifie les règles du jeu à quelques mois seulement des élections.