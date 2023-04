Cameroun: attaques contre des villageois à la frontière nigériane

Il ne s'agit pas du conflit entre séparatistes anglophones et forces gouvernementales camerounaises, mais du débordement de violences inter-communautaires que connaissent depuis des années les États nigérians voisins de Benue et de Taraba.

Ces deux États nigérians de la Middle-Belt sont le théâtre de violences chroniques entre éleveurs fulanis et agriculteurs de la communauté Tiv. Et la frontière avec le Cameroun voisin est poreuse. C'est ainsi que, dans la région du Nord-Ouest, le maire de l'arrondissement d'Ako alerte sur des incursions d'hommes armés qu'il identifie comme étant nigérians et fulanis. Une première selon lui dans ce secteur.

Il raconte qu'il y a une semaine, dans un village, une quinzaine d'hommes armés sont entrés dans un commerce et ont emporté avec eux nourriture et boissons sans alcool. Le lendemain, sur une route, un groupe d'hommes armés venus du Nigeria a une nouvelle fois été signalé. En seulement 24 heures, ils ont racketté des passants et kidnappé 22 personnes.

Le maire a alerté sa hiérarchie et se dit confiant dans une réponse efficace des autorités camerounaises « pour redresser la situation ».

Dans la région voisine du Sud-Ouest, toujours près de la frontière nigériane, l'autorité administrative de l'arrondissement d'Akwaya avait écrit début mars au préfet de la Manyu pour alerter sur des incursions, similaires, dans le canton de Messaga Ekol courant février. Là encore, étaient mis en cause des éleveurs fulanis venus du Nigeria après des affrontements meurtriers avec la communauté Tiv.

Selon les autorités locales, plusieurs villageois côté camerounais ont été tués. Le sous-préfet d'Akwaya recommandait une prise de contact diplomatique avec le Nigeria et un renforcement de la sécurisation de la frontière.

Vendredi 7 avril, côté Nigeria, dans l'État de Benue, mais cette fois loin de la frontière camerounaise, des autorités locales ont alerté sur de nouvelles violences meurtrières entre éleveurs et cultivateurs.

