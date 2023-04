RDC: Mathieu Kalele prend les rênes de Lamuka

En RDC, l’opposant Martin Fayulu a passé le flambeau du commandement de Lamuka, samedi 8 avril, au professeur Mathieu Kalele, nouveau membre de cette coalition politique. Martin Fayulu était resté seul maître à bord après le départ de Freddy Matungulu, Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba et la radiation controversée d’Adolphe Muzito dont le parti se considère toujours membre de Lamuka.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Mathieu Kalele est professeur d'université et ancien coordonnateur adjoint de la dynamique de l'opposition. Absent de la cérémonie de passation ce samedi pour raisons de santé, il a été admis dans le présidium de Lamuka par « cooptation » a tenu à préciser Martin Fayulu à RFI.

Six prochains mois

Il dirigera la machine politique pour les six prochains mois et devra repasser le flambeau à Martin Fayulu à deux mois de la présidentielle. Ces dernières années, au fur et à mesure du retrait des membres de son présidium, Lamuka s’est réformée en revisitant ses chartes. Longtemps fermée, la coalition s’est donc peu à peu ouverte à plusieurs autres partis politiques et personnalités.

Des élections « crédibles »

On voit, par exemple, aujourd’hui dans les rangs des proches de Martin Fayulu, l’ancien candidat à la présidentielle Seth Kikuni et l’ancien ministre de l’Industrie Simon Mboso. Mais Lamuka n’est pour le moment pas une plateforme électorale, assurent ses cadres. Elle exige des élections « crédibles » et « dans les délais », a encore expliqué Martin Fayulu. L’opposant a une fois de plus rappelé qu’en cas de report de la présidentielle, Félix Tshisekedi devra quitter le pouvoir le 23 janvier 2024.

