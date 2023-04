Côte d’Ivoire: un député appelle à une grève de la consommation contre les opérateurs téléphoniques

En Côte d’Ivoire, le député Tiemoko Antoine Assalé a appelé les consommateurs à faire une grève de la data deux heures par jour, les 8, 9 et 10 avril 2023 pour protester contre les tarifs pratiqués par les opérateurs de téléphonie.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

En Côte d’Ivoire, un député appelle à une grève de la data. Les trois grands opérateurs téléphoniques ont choisi de baisser le volume de data des paquets 4G tout en augmentant leur prix. Cette décision récente suscite une vive polémique dans le pays, tandis que l’ARTCI, l’opérateur chargé de réguler le secteur des télécommunications, est pointée du doigt.

Le député-maire de Tiassalé a appelé à une grève pendant deux heures, de 12h à 14h, les 8, 9 et 10 avril 2023. Dans une vidéo publiée sur Facebook samedi, Tiemoko Antoine Assalé entend protester ainsi contre la hausse des prix des packs de données mobiles qui résulte selon lui d’une « entente » illégitime et de « vol camouflé ». Il accuse à la fois les opérateurs et l’ARTCI, l’autorité de régulation : « Nous protestons contre l’ARTCI pour sa décision incompréhensible et contre les opérateurs pour leur cupidité et pour l'ensemble de leurs œuvres contre les Ivoiriens, depuis des décennies. »

Augmentation des prix

L’ARTCI a récemment obligé les opérateurs à respecter un prix plancher de 0,8 francs CFA par mégaoctet au lieu d’un franc auparavant. Elle a également exigé que le consommateur puisse bénéficier du reliquat des données mobiles non-consommées à la fin de la date limite des offres 4G, sur sa prochaine souscription. En raison d’un système de tarification complexe, cette décision a finalement débouché sur une augmentation des prix.

Les opérateurs pratiquaient jusqu'alors des prix généralement en-deçà du prix plancher. En baissant le volume des paquets de données mobiles et en augmentant légèrement les prix pour atteindre le prix plancher, les opérateurs peuvent ainsi maintenir leur niveau de bénéfices.

En 2022, des revenus de la téléphonie mobile de plus de 1 000 milliards de francs CFA

« Notre action pacifique et intellectuelle aboutira au retrait de cette décision, j'en ai l'intime conviction, poursuit Tiemoko Antoine Assalé. Parce que tout ça apparaît comme un sabotage de la politique de lutte contre la cherté de la vie engagée par le gouvernement ». Cette décision doit être retirée et elle sera retirée.

En 2022, les revenus du marché de la téléphonie mobile étaient de plus de 1 000 milliards de francs CFA en Côte d’Ivoire.

