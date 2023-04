La République démocratique du Congo se dote d’une nouvelle loi sur la presse

Les journalistes de RDC doivent désormais obéir à une nouvelle loi sur la presse. Getty Images - AleksandarGeorgiev

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le nouveau texte est entré en vigueur le 4 avril et remplace la loi de 1996 considérée comme obsolète et très répressive par les médias et les ONG de la liberté de la presse. Celle-ci est favorablement accueillie.