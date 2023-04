Le Kenya lance son premier satellite opérationnel

Ce satellite a été entièrement conçu par une équipe de chercheurs kényans et il sera envoyé dans l’espace, ce lundi, par la compagnie SpaceX, depuis l’une de ses bases en Californie.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

C’est le premier satellite opérationnel du Kenya et il sera propulsé dans l’espace par la célèbre fusée Falcon 9 de SpaceX. Taifa 1 - qui signifie Nation 1 en swahili -décollera de la base américaine de Vandenberg en Californie. « C’est une étape importante pour le programme spatial du Kenya qui devrait stimuler son économie spatiale naissante », se félicite le ministère kényan de la Défense.

Ce pays d’Afrique de l’Est est actuellement frappé par une sécheresse record et la mission de Taifa1 est justement d’aider le Kenya à faire face à ces catastrophes naturelles. Une fois en orbite ce satellite concu par une équipe de chercheur kényans fournira des données pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles eaux et forêts.

Taifa 1 ne sera pas le seul satellite africain à tourner au dessus de la Terre. Rien qu’en 2022, treize pays ont fabriqué vingt-deux satellites, selon Space in Africa, une société nigériane. Et c’est l’Égypte qui a été le premier pays du content à envoyer satellite dans l’espace, en 1998.

