Madagascar: plusieurs interpellations après la saisie de tortues rares

À Madagascar, les trafics de tortues se poursuivent inexorablement. Deux nouvelles saisies importantes de tortues endémiques viennent d’être réalisées en l’espace d’une semaine dans le sud de l’île. C’est ce qu’ont annoncé les forces de l’ordre ce week-end. Les sanctions extrêmement dures prévues par la loi malgache en cas de braconnage, recel et vente d’espèces sauvages en voie d’extinction ne semblent visiblement pas dissuader les trafiquants.

Avec notre correspondante à Madagascar, Sarah Tétaud

Le 1er avril 2023, 52 tortues pyxis arachnoïdes ont été interceptées à bord d’un taxi-brousse à Ihosy, en provenance de Tuléar. Ce week-end, la gendarmerie de Tuléar a cette fois mis la main sur 43 tortues astrochelys radiata, saisies au domicile d’un habitant de la « cité du soleil ». Pour ces deux affaires, sept individus ont été appréhendés et placés en garde à vue. Ces deux espèces, endémiques de Madagascar, sont toutes les deux classées en danger critique d'extinction.

Quatre à vingt ans de prison

La chasse, la détention, l'achat, la vente, l'exportation et la consommation de ces tortues sont interdits par la loi conformément aux réglementations Cites mises en place pour garantir que le commerce international des animaux et des plantes ne nuise pas à la conservation de la biodiversité. Sur l’île, la commercialisation de ces tortues est passible de quatre à vingt ans de prison et jusqu’à 400 millions d’ariary d’amende (85 000 euros). Pourtant, ces sanctions sévères ne semblent pas refréner les trafiquants.

Défaillances dans l'application de la loi

La réelle demande – principalement asiatique - pour ces espèces et les défaillances sur le territoire, dans la gestion, la protection, le contrôle des espèces et dans l'application de la loi sont autant de facteurs qui permettent aux trafics d’espèces sauvages de prospérer, alertait, le mois passé, le WWF. Différents chantiers, menés par plusieurs organisations de défense de l’environnement, sont actuellement en cours. Le but : aboutir à une meilleure application des lois et des sanctions en cas d’infractions et de crimes environnementaux.

