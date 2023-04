Mali: l'ordre des avocats dénonce la «disparition forcée» du journaliste Aliou Touré

Aliou Touré, rédacteur en chef du «Démocrate», journal malien, n'a plus donné de signe de vie depuis le 6 avril 2023.

Le rédacteur en chef du journal Le Démocrate n'a plus donné signe de vie depuis jeudi 6 avril dernier. De nombreuses sources craignent son enlèvement par les services maliens de renseignement.

Pour l'ordre des avocats du Mali, le cas d'Aliou Touré « entre dans la qualification juridique de "personne en situation de disparition forcée" », contraire à la Constitution malienne, à la Déclaration des droits de l'homme ou à la Charte africaine des droits de l'homme. Le barreau du Mali « exhorte donc l'État à se conformer ses engagements » et rappelle que « toute personne privée de liberté » ne peut être « gardée que dans des lieux de détention officiellement reconnus et doit être présentée à un magistrat compétent dans un délai prévu par la Constitution du Mali ».

Des termes minutieusement pesés puisqu'ils ne font que rappeler des principes de base du droit malien aux autorités de transition. Et ce alors que beaucoup craignent – ou croient savoir – que le rédacteur en chef du journal Le Démocrate puisse être détenu par les services maliens de la Sécurité d'État.

Aliou Touré est à la fois journaliste et secrétaire administratif du Collectif pour la défense de la République de Ras Bath, chroniqueur radio actuellement emprisonné et inculpé notamment pour « atteinte au crédit de l'État » (après avoir déclaré que Soumeylou Boubeye Maïga avait été « assassiné », sans préciser par qui). L'ex-Premier ministre est mort en détention il y a un an. La dernière fois qu'Aliou Touré est apparu publiquement, il participait justement à une conférence de presse pour la libération de Ras Bath.

La cellule de crise des médias créée après la disparition d'Aliou Touré a déclaré ce lundi dans un communiqué avoir décidé de « mener des actions » pour son « retour sain et sauf », et de « garantir le respect de la liberté d’expression des médias et la protection des journalistes ».

