RDC: face aux contingents de la force est-africaine, le M23 s'est retiré de plusieurs localités

Beaucoup de mouvements dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans le Nord-Kivu, en proie depuis près d’une année à une résurgence du mouvement M23, soutenu selon les Nations unies par le Rwanda voisin, les forces de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) sont en train de se déployer pour occuper les positions rendues par la rébellion. Le cantonnement de ces derniers devait se terminer au 30 mars dernier, mais il a pris du retard.

Il y a eu une accélération du retrait des rebelles depuis l’arrivée du contingent ougandais de l’EAC dans le Rutshuru. Ses militaires se sont d’abord déployés à Bunagana, la cité frontalière tombée la première aux mains du M23 en juin 2022. Depuis, le porte-parole de l’armée ougandaise annonce que ses troupes sont arrivées à Kiwanja et que le prochain objectif, c’est de se positionner à Mabenga, sur l’axe de Rwindi et Kanybayonga.

Côté Masisi, c’est le contingent burundais qui est en charge de la zone. Les officiels expliquent que les troupes sont présentes autour de Saké, mais aussi à Kitchanga et à Mweso, sur la route qui conduit à Butembo. Des positions dont le M23 déclare s’être effectivement retiré.

Dans le parc des Virunga, le M23 a aussi abandonné plusieurs localités, selon des courses locales, comme Kibirizi, Bambo ou encore Kishishe, mais cette fois-ci, ce sont les FARDC et des groupes armés qui ont pris position. De son côté, la société civile reste prudente. « On a plus l’impression d’un retrait partiel, explique l’un de ses responsables. S’il y a des zones où il n’y a plus de rebelles, dans d’autres positions récupérées par la force est-africaine, on continue de voir des M23. » « Ils sont même en train de se renforcer vers Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma », explique un défenseur des droits humains qui confie avoir du mal à comprendre la stratégie des rebelles.

