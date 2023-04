Une délégation des Brics en Centrafrique pour tenter de nouer des partenariats économiques

Cette organisation de pays dits émergents regroupant la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil est arrivée dimanche 9 avril pour une semaine.

Publicité Lire la suite

Une douzaine d'opérateurs économiques, essentiellement russes et indiens, ont fait le déplacement. Plusieurs séances de travail sont prévues avec le président Touadéra lui-même, ainsi que différents chefs de départements ministériels. Une visite qui pourrait se conclure par la signature de plusieurs accords-cadres de coopération dans les domaines de l'énergie, des hydrocarbures, de l'agriculture et des mines, selon une communication de la délégation. Cette dernière est menée par la présidente de l'alliance des Brics, Larissa Zelentsova, et Ahoua Don Mello, son représentant pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

C'est la deuxième visite de représentants de l'instance en moins de six mois à Bangui. La RCA fait face à une « dégradation » de ses finances publiques liée notamment à la suspension des aides budgétaires extérieures pour la deuxième année consécutive. L'État cherche donc à nouer de nouveaux partenariats et à trouver de nouvelles opportunités.

Une ouverture également souhaitée du côté de l'alliance des Brics qui a multiplié les déplacements ces derniers mois sur le continent, se présentant comme un partenaire alternatif.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne