Au Cap-Vert, l’Atlantic Music Expo tient bon malgré la crise économique

À Praia, l’édition 2023 de l’Atlantic Music Expo (AME) s’est ouverte ce 10 avril malgré la crise économique qui secoue le Cap-Vert. « Il faut maintenir la confiance, c’est important », a assuré le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva, qui estime que la culture doit rester une priorité pour développer son pays.

Avec notre envoyé spécial à Praia, Guillaume Thibault

Au Cap-Vert s’est ouvert ce 10 avril 2023 une semaine de fête, avec deux festivals qui vont s’enchaîner cette semaine : le prestigieux Kriol Jazz Festival, le week-end prochain, et l’Atlantic Music Expo (AME).

Ce marché de la musique réunit des professionnels et des groupes en développement venus du monde entier. Alors que l’archipel est touché par la crise économique, du fait de la guerre en Ukraine, la cérémonie d’ouverture de l’AME s’est malgré tout tenue ce lundi soir.

L’organisation de l’Atlantic Music Expo, un véritable casse-tête

C’est une bulle d’oxygène au Cap-Vert. L’Auditório Nacional Jorge Barbosa plein à craquer, c’est dans une ambiance de fête que s’est ouvert l’Atlantic Music Expo. Au premier rang, le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva, qui doit faire face au quotidien aux hausses des prix, aux difficultés pour importer les denrées de base, et qui estime que la culture doit rester une priorité pour développer son pays : « Il faut maintenir la confiance, c’est important. On a effectué un parcours très difficile de crise de la pandémie, et on est dans ce moment de crise de la guerre. Et on va continuer dans ce chemin de protection des Cap-Verdiens. »

Avec un budget serré de 150 000 euros, moitié public, moitié privé, l’organisation de l’Atlantic Music Expo est un véritable casse-tête. Les professionnels, comme les groupes, viennent d’Afrique, d’Europe. L’isolement de l’archipel est une contrainte. Jusqu’au dernier moment l’équipe du directeur Augusto Veiga s’est démenée pour organiser le festival : « Tu fais un investissement de 150 000 euros, mais tu gagnes plus de trois fois ce que tu as investi pendant cette semaine d’AME et de pur jazz », assure-t-il.

D’ici jeudi soir, des conférences et près de trente concerts vont s’enchaîner dans la capitale. Des concerts – c’est une volonté de la direction de l’Atlantic Music Expo – qui sont entièrement gratuits.

