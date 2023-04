Cameroun: un maire du Nord-Ouest s’inquiète: «Va-t-on vivre dans la peur des kidnappings?»

La localisation d'Ako, au Cameroun. © RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Cameroun, de récentes attaques menées près de la frontière nigériane ont fait fuir les habitants de plusieurs villages, dans les régions Sud-Ouest et Nord-Ouest. Le maire de la commune d’Ako, Nkanya Nkwai, affiche son inquiétude après une série d’enlèvements : « Est-ce que c'est un incident isolé qui va disparaître et ne plus jamais se reproduire ? Ou est-ce que cela va devenir notre nouvelle réalité ? »