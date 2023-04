Centrafrique: plusieurs projets annoncés au deuxième jour de la visite de représentants des Brics

Le président de la République a rencontré mardi la délégation des Brics - groupe de pays émergents constitué du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud - séjourne dans le pays depuis deux jours. Il s’agit de la deuxième visite en moins de six mois pour cette organisation.

Avec notre correspondant à Bangui, Rolf Stève Domia Leu

C’est au Palais de la renaissance que le président de la République Faustin Archange Touadéra a reçu la délégation des Brics. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre qui a duré cinq heures.

« Nous avons sept projets clés qui ont été retenus pour le désenclavement de la République centrafricaine et d'amélioration de ses relations avec non seulement ses voisins, mais avec le reste du monde, explique Ahoua Don Mello, le représentant des Brics Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. Les projets sont aéroportuaires, des projets d'infrastructures ferroviaires, des projets de transport fluvial et en même temps la création d'une nouvelle ville. Et donc ces projets-là vont permettre de créer un cadre de vie qui puisse permettre de démarrer le développement réel du pays. »

Difficile pour le moment d’évaluer le coût de ces projets car selon la délégation, les études de faisabilité se poursuivent cette semaine avec les ministres centrafricains. « À partir d'aujourd'hui, chaque département ministériel va voir ce que nous pouvons tirer de ces sept projets-là afin que ça puisse bénéficier à notre pays. Ce sont des projets innovants. L'agriculture, le commerce, l'industrie par exemple... Nous travaillons main dans la main pour l'agro-business. Nous pouvons faire de très, très, très grandes choses », s'enthousiasme Léa Mboua Doumta, ministre du Commerce, va rencontrer la délégation ce mercredi.

Alors que la RCA fait face ces derniers mois à une crise de trésorerie, les autorités cherchent de nouveaux partenaires pour relancer l’économie du pays.

