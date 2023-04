L'Allemagne annonce à son tour l'expulsion de l'ambassadeur du Tchad

La crise diplomatique entre l'Allemagne et le Tchad s'envenime. Après l'expulsion en fin de semaine dernière de l'ambassadeur allemand à Ndjamena, c'est son homologue tchadienne à Berlin qui a été priée ce mardi 11 avril de quitter son poste.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Une réaction de Berlin était prévisible. Elle fut rapide. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué mardi l’ambassadrice tchadienne en Allemagne, Mariam Ali Moussa, et l’a informée qu’elle devait quitter le pays sous 48 heures. Berlin a regretté de devoir en arriver là, critiquant « l’expulsion injustifiée » de l’ambassadeur allemand au Tchad.

Ndjamena avait annoncé vendredi que Jan-Christian Gordon Kricke devait quitter son poste également sous deux jours pour « attitude discourtoise » et « non respect des usages diplomatiques ». Le diplomate allemand expérimenté et qui connait bien la région avait régulièrement critiqué les atteintes aux droits de l’homme, notamment la répression des manifestations de l’automne dernier. L’ambassadeur allemand avait insisté sur la tenue d’élections libres.

Le ministère des Affaires étrangères allemand a rendu hommage au diplomate sur Twitter, évoquant son « travail exemplaire au Tchad ». Berlin ne semble donc pas vouloir minimiser ses critiques contre Ndjamena pour calmer une crise diplomatique inédite.

