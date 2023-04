Mali: précisions sur les propositions de la médiation pour sauver l'accord de paix

Patrouille de militaires maliens (image d'illustration). Les groupes armés veulent des assurances préalables sur la chaîne de commandement de la future armée reconstituée. AFP - MICHELE CATTANI

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, on en sait un peu plus sur les propositions faites par la médiation internationale au gouvernement de transition et aux groupes armés signataires pour sauver l'accord de paix. Dans un communiqué publié le dimanche 9 avril, la médiation parlait de « propositions concrètes », sans préciser. RFI a obtenu davantage de détails auprès des destinataires de ces propositions.