Sénégal: à Mbodiène, les habitants refusent la poursuite de l'exploitation de l'argile

Une pétition pour bloquer le renouvellement du contrat de Sénégal Mines, la société qui exploite de l’argile à Mbodiène, au sud de Dakar, a recueilli plus de 1700 signatures.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

La liste des accusations est longue : des activités agricoles abandonnées, des maladies respiratoires, l’ensablement de la lagune, peu d’emplois créés… Voici les « conséquences » de l’exploitation de l’argile dans la concession voisine du village de Mbodiène dénoncées par les populations locales dans une pétition. Alors que 50 000 tonnes d’argile industriel y sont extraites chaque année, les jeunes de la localité dénoncent la pollution et ses effets sur l’environnement et la santé.

Les habitants rejettent donc le renouvellement du contrat de Sénégal Mines, qui prend fin cette année après 25 ans d’exploitation.

« Nos enfants ont de l’asthme et nous ne pouvons plus cultiver nos terres à cause de la poussière… Nous ne tirons aucun bénéfice de cette mine », s’insurge André Sarr, membre du collectif qui a lancé la pétition.

« Depuis toutes ces années, nous faisons des actions de soutien à la santé et à l’éducation. Nous essayons aussi d’améliorer l’environnement avec la plantation d’arbres », répond Alfonso Gonzales, directeur général de Sénégal Mines, détenue à 15% par l’État, le reste appartenant à une multinationale espagnole.

La demande de renouvellement de contrat est encore en instruction auprès des services du ministère des Mines. « Nous avons initié des rencontres pour rétablir le dialogue et pour que les actions de la société minière impactent davantage la zone », indique Roseline Carlos, directrice générale des mines au ministère.

