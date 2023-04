Un fils de Haftar nommé président d'honneur du club de football soudanais Al Merreikh

Le chef militaire de l'Est libyen Khalifa Haftar, janvier 2020 à Athènes (illustration). REUTERS/Costas Baltas

RFI

Al Siddik Haftar, l'un des fils de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar a été nommé président d'honneur du club Al Merreikh, l'un des deux grands clubs de football au Soudan. L'annonce a été faite lundi lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au club à Oumdourman en présence d'Al Siddik Haftar qui s'était déplacé à Khartoum en avion privé. Il a fait don au club de deux millions de dollars. Le club rouge soudanais est confronté à des difficultés administratives et financières et n'arrive pas à finir la réhabilitation de son stade resté fermé depuis quelques années.