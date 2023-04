Afrique du Sud: les auditions dans l'affaire Thabo Bester révèlent l'ampleur du fiasco

Le feuilleton de la cavale de Thabo Bester a tenu l'Afrique du Sud en haleine. AP - Denis Farrell

Arrêté le week-end dernier en Tanzanie après un an de cavale, le violeur en série Thabo Bester vient d'être incarcéré dans une prison de très haute sécurité à Pretoria. Il avait été condamné en 2012 à la prison à vie pour le viol et le meurtre de femmes piégées sur Facebook. Ce criminel a réussi à s'échapper de prison en mai 2022 en simulant sa mort par incendie et avec l'aide de complices. C'est une enquête journalistique, publiée en mars, qui a révélé que Thabo Bester n'était pas mort et qu'il coulait des jours heureux à Johannesburg. Face à ce scandale, le parlement sud-africain vient de conclure deux jours d'audition avec l'entreprise privée qui gérait la prison. Ces auditions révèlent l'ampleur du fiasco.