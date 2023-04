Cap-Vert: à la rencontre de quatre artistes présents à l'Atlantic Music Expo 2023

Malgré la barrière de la langue, Beny Esguerra a enflammé la Rua Pedonal à Praia. © Guillaume Thibault/RFI

Texte par : Guillaume Thibault 1 mn

Escale musicale à Praia, la capitale du Cap-Vert, qui vit aux rythmes de musiques du monde et de la fête toute la semaine. Le réputé Kriol Jazz Festival a débuté ce 13 avril 2023 avec sur scène les Sénégalais de l’Orchestra Baobab. Et lors de cette même soirée, l’Atlantic Music Expo (AME) s’est achevé. Cet important marché de la musique réunit professionnels et groupes de musique pour monter des tournées. Rencontres avec quatre artistes qui ont marqué cette 9e édition de l’AME.