RDC: dans l'opposition, des rapprochements circonstanciels se profilent

Alors que l’actualité est encore alimentée par les dissensions au sein de la coalition Lamuka, l’opposition tente de s’organiser. Quelques grandes figures se retrouvent à Lubumbashi ce vendredi pour analyser la situation du pays et effectuer l’état des lieux du processus électoral. De quoi jeter les bases d’une nouvelle alliance ?

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Le rapprochement a commencé depuis quelques mois. Le premier fruit de ces tractations est le communiqué conjoint signé fin décembre 2022 par Augustin Matata, Martin Fayulu et Denis Mukwege.

Dans ce document, les trois personnalités avaient déploré la situation générale du pays, décrié la gestion de Félix Tshisekedi et critiqué sévèrement le processus électoral. Selon les informations de RFI, Moïse Katumbi avait pleinement adhéré au contenu du communiqué, mais ne pouvait pas le signer parce qu’il n’était pas encore investi par son parti politique.

À huit mois des élections générales, le temps devient de plus en plus court et des rapprochements circonstanciels s'imposent et se profilent. Aujourd'hui, Delly Sesanga, Augustin Matata, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, tous candidats déclarés à la présidentielle de 2023, se retrouvent à Lubumbashi. À côté d’eux, plusieurs autres opposants à Félix Tshisekedi. D’autres personnalités sont également attendues.

Cependant, plusieurs questions sont encore en suspens, notamment celles liées au format de ces échanges, à la nature du regroupement et aux actions futures. L’autre question qui se pose, c’est celle de la position de l’ancien président Kabila vis-à-vis de cette nouvelle dynamique.

