Soudan: les appels au calme se multiplient face à la montée de tension entre les forces armées

La tension entre les forces du général Abdel-Fattah al-Burhan (G) et le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti (D) mettent le Soudan dans une situation précaire. © Reuters/Monicah Mwangi - AFP/Ashraf Shazly - Montage RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La tension continue de monter entre les forces de sécurité soudanaises. D'un côté l'armée régulière dirigée par le général al-Burhan, de l'autre les forces RSF dirigées par le général Hemedti. Les paramilitaires ont été déployées dans Khartoum et d'autres villes du pays faisant craindre un embrasement. Ce jeudi, l'armée a dénoncé une initiative sans son accord préalable, et qui « augmente les risques sécuritaires ». Communauté internationale et classe politique appellent au calme.