Togo: Monseigneur Kpodzro et le MPDD quittent la coalition DMK, qui change de nom

Mgr Philippe Kpodzro en campagne, assis aux côtés du candidat Agbéyomé Kodjo, le 14 février 2020. (image d'illustration) Peter Sassou Dogbe/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La DMK (Dynamique Monseigneur Kpodzro) change de nom pour devenir la DMP (Dynamique pour la majorité du peuple). Une façon, pour les membres de cette coalition qui regroupe plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile, de pouvoir participer aux élections législatives prévues cette année, et dont la date exacte n'a pas encore été annoncée. Les membres de la nouvelle DMP poursuivent leur chemin, mais sans Monseigneur Kpodzro qui avait donné son nom à la DMK, et sans le MPDD d'Agbeyomé Kodjo.