Le ministre allemand de la Défense achève sa visite au Mali

Fin vendredi de la visite de deux jours au Mali du ministre allemand de la Défense. Boris Pistorius a été notamment reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Malgré le retrait annoncé des troupes allemandes du Sahel, Berlin entend rester dans la région pour ne pas laisser le terrain vide.

Avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a commencé sa visite par le Nord du Mali pour rendre visite aux troupes de son pays engagées au sein de la mission de l’ONU, la Minusma. Les Casques bleus de Berlin devraient quitter le Mali d’ici à mai 2024. Mais cette date ne marquera pas la fin de la coopération entre les deux pays.

De source diplomatique allemande, la porte des relations militaires au plan bilatérale restera ouverte pour notamment pour la formation de l’armée malienne. Après avoir été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre allemand a déclaré à la presse que les conseillers militaires allemands présents à Bamako dans les structures de l’État malien resteront sur place.

La coopération bilatérale en matière de développement va également continuer. Pour bien le signifier, Boris Pistorius était accompagné de son homologue allemande du ministère du Développement. Le Mali et l’Allemagne entretiennent depuis de nombreuses années une coopération civile fructueuse dans plusieurs domaines. Elle se poursuivra et les projets sur le terrain pourraient, selon la délégation allemande, être pilotés à partir de Gao dans le nord et même de Bamako.

