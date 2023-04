Reportage

Le Rwanda et le Bénin veulent renforcer leur coopération militaire

Audio 01:20

Le président rwandais Paul Kagame (au centre) s'entretient avec le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenonci lors de son arrivée à Cotonou, le 15 avril 2023. AFP - YANICK FOLLY

Le président rwandais Paul Kagame achève ce dimanche 16 avril une visite d’État au Bénin. Il était accompagné de son épouse et de plusieurs membres de son gouvernement. Un communiqué final et une conférence de presse ont sanctionné le programme de la journée de samedi. Agriculture, numérique, tourisme et sécurité ont fait l’objet d’échanges et d’accord entre les deux délégations. Il s’agit de la première visite d’État effectuée par un chef d’État étranger depuis l’arrivée de Patrice Talon au pouvoir.