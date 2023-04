Ouganda: une scandale de corruption ébranle le gouvernement de Yoweri Museveni

Un scandale de corruption sans précédent secoue le gouvernement du président Yoweri Museveni. C’est le scandale dit « des tôles ». Des milliers de matériaux de toiture destinés aux habitants de Karamoja, la région la plus pauvre du pays, auraient été détournés par la ministre de cette région au profit de ses proches et ses collègues. C’est en tout cas ce dont Mary Goretti Kitutu est accusée.

Publicité Lire la suite

La ministre de Karamoja qui nie les faits, a comparu vendredi pour la troisième fois devant le tribunal anti-corruption de Kampala pour « corruption et complot », et « association de malfaiteurs en vue de frauder ». Le président Museveni s’est invité dans cette affaire. « Ils ont volé et doivent répondre de leurs actes » : dans une lettre adressée à la Première ministre, le président appelle à la fermeté contre toutes les personnes impliquées dans ce scandale.

Problème, la même Première ministre compte parmi la dizaine de hauts responsables, qui auraient bénéficié des tôles détournées par Mary Goretti Kitutu. Également visés : le vice-président et la cheffe du Parlement. Le président ougandais exige qu’ils rendent les matériaux détournés ou qu’ils remboursent la somme volée, soit l’équivalent de 100 000 euros.

L'affaire a éclaté en février dernier lorsque la mère et le frère de Mary Kitutu ont été arrêtés en possession de plusieurs tôles, destinés aux habitants de Karamoja. Elle a suscité un tollé en Ouganda, les habitants de Karamoja sont en effet parmi les plus vulnérables.

Jeudi dernier, Kitutu et son frère ont été inculpés pour corruption. La ministre risque dix ans de prison si elle est déclarée coupable. Ce serait un verdict sans précédent dans un pays où les poursuites pour corruption à l’encontre de hauts responsables sont rares.

De nombreuses voix appellent désormais à incriminer toutes les personnes impliquées dans ce scandale, ce qui pourrait faire tomber une grande partie du gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne