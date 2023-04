Sénégal: Bassirou Diomaye Faye, bras droit d'Ousmane Sonko, arrêté et placé en garde à vue

Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti Pastef-Les Patriotes. © Bassirou Diomaye Faye

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Sénégal, nouvelle arrestation dans les rangs du parti Pastef-Les Patriotes de l'opposant politique Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général et n°2 du parti, a été interpelé et placé en garde à vue vendredi soir 14 avril pour diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, à la suite de la publication d’un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats.