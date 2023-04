Côte d'Ivoire: la marine retrouve et sécurise un pétrolier singapourien attaqué par des pirates

Un pétrolier singapourien a été attaqué par des pirates lundi 10 avril dans le golfe de Guinée, à environ 600 km au sud d’Abidjan. Après quelques jours de recherche en mer, le bateau a été retrouvé samedi 15 avril et a pu être sécurisé au port d’Abidjan par les marins ivoiriens.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

Cinq jours se sont écoulés entre l’attaque du navire-citerne Success 9, immatriculé à Singapour, et son arrivée en sécurité au port d’Abidjan. Les autorités ivoiriennes et singapouriennes ont toutes les deux annoncé ce week-end, par voie de communiqué, que tout l’équipage, vingt personnes de diverses nationalités, est sain et sauf, et en bonne santé.

L’attaque a eu lieu lundi 10 avril au large du golfe de Guinée, dans les eaux internationales, à 600 km au sud d’Abidjan. Un navire commercial a pu capter l’appel de détresse du Success 9 et alerter la marine ivoirienne. Les recherches ont ensuite été coordonnées entre un patrouilleur ivoirien, un aéronef de la marine française, plusieurs agences multinationales et des administrations maritimes. Jusqu’à ce que la marine ivoirienne parvienne à retrouver et sécuriser le pétrolier, ramené à Abidjan le 15 avril.

Les autorités ivoiriennes se sont félicitées pour la collaboration entre les deux marines nationales, sans apporter de précision supplémentaire sur le déroulé de l’attaque ni sur ce qu’il est advenu des pirates.

Le golfe de Guinée, voie de livraison essentielle du Sénégal à l'Angola, est ciblé depuis longtemps par des actes de piraterie. Mais selon les transporteurs, ce n’est qu’en 2021 que les pirates ont commencé à s’aventurer jusqu’aux eaux internationales.

