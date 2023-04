Madagascar: arrestation des deux principaux suspects dans le naufrage qui a fait 34 morts

Archipel de Nosy Be, à Madagascar, situé à moins de 10 km de la zone où ont été retrouvés les corps des victimes du naufrage. © Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Fin de cavale pour les deux principaux suspects du drame maritime survenu le 11 mars dernier au large de Nosy Be et qui avait coûté la vie à 34 personnes sur la soixantaine de passagers qui tentaient de rallier clandestinement Mayotte. Ce vendredi, après un mois de recherche active, les gendarmes ont réussi à mettre la main sur la propriétaire de l’embarcation et son capitaine, dans le nord de l’île, réfugiés dans le district de Vohémar. Le couple a été transféré à la maison d’arrêt de Diego Suarez en attendant son procès.