Soudan: les combats ont redoublé d'intensité ce dimanche entre armée régulière et FSR

C'est en 2013 que les FSR ont été créées, au Darfour, par l'ancien président Omar el-Béchir. Il s'agit alors d'utiliser des milices janjawids contre des groupes rebelles. Mais ces paramilitaires ont pris de l'ampleur, comme l'explique Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris sur le Soudan, au micro de Gaëlle Laleix, de la rédaction Afrique.

« Les militaires ont créé les RSF [Rapid support forces, NDLR], et dans le reste de la décennie des années 2010 - notamment grâce aux Émirats arabes unis et la guerre au Yémen - ça a été une autonomisation beaucoup plus grande de ces forces paramilitaires qui ont été utilisées dans différents conflits, avec l’accord du président soudanais Omar el-Béchir, notamment au Yémen et puis même en Libye dans leur soutien au général Haftar. Cette autonomisation économique a fait que cette force... a grandi. Aujourd’hui, on l’estime à plus de 110 000 hommes. C’est vraiment une armée bis, et évidemment, son leader, acquérant à la fois un profil militaire beaucoup plus grand et une surface économique aussi beaucoup plus grande, a décidé qu’il fallait peut-être faire de la politique. Ce n’est pas tellement qu’on a à faire à un grand démocrate sincère, c’est surtout quelqu’un qui voit son espace politique de plus en plus restreint et qui sait que sa survie politique et économique sera beaucoup plus liée à une transition vers un pouvoir civil, qu’au maintien d’une junte qui dysfonctionne et qui ne permet rien du tout. »