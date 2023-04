La RDC réagit aux déclarations du président rwandais Paul Kagame sur les frontières congolaises

Nouvelle passe d’armes entre les autorités rwandaises et congolaises par déclarations interposées. En marge de son déplacement au Bénin, le président rwandais Paul Kagame a justifié la crise actuelle sécuritaire dans l’est de la RDC par l’établissement des frontières à l’époque coloniale, estimant que le Congo actuel avait reçu une partie du Rwanda. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Kinshasa.

Publicité Lire la suite

« Une partie du Rwanda a été donnée au Congo et à l’Ouganda » : cette déclaration est signée Paul Kagame, le président rwandais. Il s’exprimait à l’occasion d’un séjour au Bénin, au cours d’une conférence de presse organisée 15 avril 2023 au Palais présidentiel.

Pour lui, le mouvement M23 n’est pas le problème de la région, le problème, ce sont les frontières qui ont été tracées à l’époque coloniale. Et de justifier son propos : « En ce qui concerne le M23, les Congolais ont bénéficié de l’héritage rwandais, les frontières qui ont été construites durant la période coloniale ont affecté et divisé nos peuples. C’est évident. Vous pouvez remonter dans l’histoire. »

► À lire aussi : Génocide des Tutsis au Rwanda: le président Paul Kagame lance un avertissement durant les commémorations

En février, un ministre rwandais avait tenu le même discours

« Une nouvelle provocation », pour le gouvernement congolais. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, « le président Kagame a transgressé l’histoire ». « Ce qu’il n’a pas dit, a ajouté le ministre, c’est que c’est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l’Est depuis plus de 20 ans ».

Ce n’est pas la première fois que des officiels rwandais évoquent cette histoire de frontières. Déjà, au mois de février, un ministre de Paul Kagame avait tenu le même discours lors d’un déplacement au Sénégal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne