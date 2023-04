Sénégal: le procès en appel d'Ousmane Sonko s'ouvre à Dakar

L'opposant Ousmane Sonko a fait appel du jugement en première instance. (image d'illustration) AFP - SEYLLOU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le procès en appel d’Ousmane Sonko doit se tenir ce lundi. L’opposant, leader du parti Pastef, poursuivi pour diffamation par le ministre du tourisme, avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Alors qu’Ousmane Sonko n’a pour l’instant pas perdu ses droits civiques et qu’il reste éligible pour l’élection présidentielle de 2024, le plaignant a fait appel du jugement. Une audience qui pourrait être source de tension dans la capitale.