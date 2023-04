Soudan: à Khartoum, les civils pris entre les feux croisés de l'armée et des paramilitaires

Nous demandons aux civils de rester chez eux. À l’hôpital, nous avons des morts et nous avons aussi beaucoup de blessés, touchés par des balles dans différentes parties du corps : à la poitrine, l'abdomen, aux membres et à la tête. Et je peux vous dire qu’il y a encore plus de décès qu’on ne le pense, il y en a plus, car des personnes blessées n'arrivent pas à rejoindre l'hôpital. Ici, nous n’avons que des civils. Des civils de différents quartiers de la ville, il n'y a aucun militaire parmi eux.