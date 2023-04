Au Soudan, l’incertitude persiste au quatrième jour des combats entre armée et paramilitaires

Ce matin, les luttes ont continué. C'était avant 5h et ça a duré trois heures, sans cesse. Donc, on a mis tous les matelas pour se séparer des fenêtres. Mais ça ne rassure pas quand on a deux enfants et quand on sait que, si jamais on est blessé, on n'a pas accès aux hôpitaux. Parce que, en fait, on ne peut pas sortir du tout de la maison. Parce que, vraisemblablement, les forces – je ne peux pas vous dire lesquelles – tirent dans tout ce qu’il bouge. On connaît aussi des gens qui n'ont plus rien à manger, mais on ne peut pas les aider, parce qu’on ne peut pas sortir de chez nous. Par exemple, je connais une famille locale qui n’a acheté que du lait pour ses quatre enfants à prix exorbitants. Mais les militaires, qui sont habitués à lutter, ne vont pas dire : “OK, là, on va s'arrêter.” Ce n'est pas pour ça qu'ils ont commencé tout ça. Donc, moi, j'espère d'abord pouvoir être évacuée avec ma famille le plus vite possible, je n’attends que ça. Mais, pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu’il faut qu'on ait le minimum de conditions pour une opération comme ça.