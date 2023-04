L'insécurité au Burkina pousse deux sociétés de bus nigériennes à revoir leurs trajets

Deux autocars ont été attaqués samedi 15 avril par de présumés jihadistes à Dori, poussant deux compagnies de bus nigériennes à suspendre leurs trajets dans cette région. (image d'illustration) AFP/Archivos

RFI

Deux sociétés de transports en bus et autocar du Niger - la Sonef et Rimbo Transports Voyageur - suspendent leurs trajets reliant Niamey à Ouagadougou et Bamako, via Dori en territoire burkinabè. C'est là que 2 autocars ont été attaqués samedi 15 avril par de présumés jihadistes. Les assaillants ne s'en sont pas pris aux passagers. Mais ils ont incendié les 2 véhicules ainsi que l'ensemble des bagages qu'ils transportaient. Pour ces raisons sécuritaires, les deux entreprises proposent désormais de rejoindre les capitales du Burkina Faso et du Mali en passant par le nord du Bénin ou du Togo.