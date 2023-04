RDC: dans un nouveau rapport, l'ONU alerte sur la hausse des exécutions sommaires

Le rapport de l'ONU précise que plus 80 % des violations et atteintes aux droits de l'homme ont été commises dans les provinces en conflit dans l’Est, dont l'Ituri (image d'illustration) AFP - ALEXIS HUGUET

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'ONU a recensé 441 violations et atteintes aux droits de l’homme en février dernier sur tout le territoire congolais. Le seuil des violations attribuées aux groupes armés et aux forces de sécurité reste important, y compris le nombre de victimes par des exécutions sommaires et extrajudiciaires.