Somaliland: la communauté internationale s'inquiète de l’enlisement du conflit autour de Las Anod

La pression internationale continue sur le Somaliland pour mettre fin au conflit autour de la ville disputée de Las Anod. Depuis plusieurs semaines, des tensions perdurent entre l’armée du Somaliland, État autoproclamé indépendant, et des milices locales qui ne reconnaissent plus son autorité.

Avec notre correspondante à Nairobi, Albane Thirouard

Les affrontements sont sporadiques et varient en intensité d’un jour à l’autre, mais la situation reste volatile et le conflit perdure. L’Éthiopie a tenté une médiation, les ambassadeurs occidentaux font également pression. Quinze partenaires internationaux (dont la France, l’UE et les États-Unis) ont échangé par téléphone le week-end dernier avec le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi. Ils viennent de rendre public un communiqué commun.

Les diplomates occidentaux annoncent s’inquiéter de l’enlisement du conflit, qui a déjà fait plus de 200 morts d’après les autorités locales et provoqué le déplacement de près de 200 000 personnes, selon l’ONU. Les partenaires internationaux appellent donc à une cessation des hostilités « immédiate et sans conditions ». Ils se disent « déçus » que le président du Somaliland ne se soit pas engagé à retirer ses troupes des alentours de la ville de Las Anod.

C’est une des conditions du camp adverse – les leaders Dhulbahante – avant toute négociation. Mais Hargeisa demande d’abord le départ des troupes qu’elle associe à l’État somalien voisin du Puntland et qu’elle accuse d’attaquer son armée.

Le communiqué rappelle aussi le besoin d’organiser des élections « le plus tôt possible ». La présidentielle qui devait avoir lieu en novembre dernier a été repoussée, une décision vivement critiquée par l’opposition.

Les enjeux sont importants pour le Somaliland. L’État autoproclamé met en avant sa démocratie et sa stabilité dans sa quête d’une reconnaissance internationale. Des arguments désormais difficilement recevables, souligne Omar Mahmood, chercheur à l’International Crisis Group.

