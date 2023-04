Adila Bendimerad en un mot, un geste et un silence

02:37 Adila Bendimerad, co-scénariste, co-réalisatrice et actrice principale de « La dernière reine », film réalisé avec Damien Ounouri. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Zaphira, La dernière reine, c’est elle. Avec Damien Ounouri, Adila Bendimerad porte ce projet qui est bien plus qu’un film. En tant que coscénariste, co-réalisatrice, co-productrice et actrice principale, elle revendique, en tant qu’Algérienne née à Alger, « le droit de faire du cinéma », « le droit d’aller chercher [s]on histoire », d’aller à la reconquête de l’Histoire algérienne avant la colonisation. En 2008, elle était à l’initiative du Théâtre du Printemps à Alger avec une trentaine de spectacles, avant d’être primée en tant qu’actrice du réalisateur Merzak Allouache et d’écrire et réaliser ses propres films.