Au Soudan, la population se questionne sur l'élément déclencheur du conflit

Washington suit de près la situation à Khartoum

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Lors des appels que j'ai eus avec les généraux Hemedti et al-Burhan, j'ai dit très clairement que les attaques, les menaces et les dangers qui pèsent sur nos diplomates étaient totalement inacceptables ». En marge d’un déplacement pour le G7 affaires étrangères au Japon, le secrétaire d’État américain Antony Blinken n’a pas caché son mécontentement.

Alors que les combats durent depuis plusieurs jours, un convoi diplomatique qui emmenait des Américains résidents de Khartoum vers un lieu plus sécurisé a été pris pour cible. À l’intérieur des véhicules blindés, personne n’a été blessé. L’enquête est encore en cours, mais les premières indications pointent vers des éléments liés aux forces de soutien rapide du général Hemedti.

Comme d’autres, et notamment l’Union européenne, Les États-Unis appellent à un cessez-le-feu, au moins pour évacuer les blessés et les populations touchées. Jusqu’ici en vain. La Maison Blanche explique qu’il n’y a aucun plan pour évacuer les Américains sur place et qu’ils doivent prendre leurs dispositions pour s’assurer qu’ils sont en sécurité.